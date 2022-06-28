30-летняя роженица скончалась после кесарева сечения

Родственники роженицы предполагают, что она, возможно, скончалась из-за чьей-то халатности. Говорят: будущую маму госпитализировали совершенно здоровой, а проблемы начались уже во время родов.

После кесарева сечения у женщины случилось внутреннее кровотечение. Спасти пациентку не удалось, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Родные умершей до сих пор не могут поверить, что Александры больше нет. Рассказывают: неделю назад 30-летняя женщина планово легла в перинатальный центр Алматы на роды. Через два дня ей провели кесарево сечение. После операции, ближе к вечеру, она сообщила родственникам, что родила, и пожаловалась на плохое самочувствие. С того момента на связь не выходила. Утром близкие поехали в больницу и уже там забили тревогу.

«Ничего не говорили, не давали абсолютно никакой информации. Примерно где-то полтретьего сказали, что у нее открылось кровотечение, что-то там произошло и ее забрали на повторную операцию. С трех дня до девяти вечера она была на операции. Приезжали все врачи, приезжали все хирурги – сосудистые, не сосудистые. У нее порвался сосуд, из-за этого произошло кровоизлияние внутреннее. Удалили селезенку. Сказали, что повреждена селезенка, сосуд в селезенке», — рассказывают родные женщины. По словам родственников, на следующий день врач сказал им, что у Александры отказали почки и печень, состояние девушки было крайне тяжелым. Пациентку подключили к аппаратам жизнеобеспечения. «24-го они разрешили маме зайти к ней. Она была под аппаратами, но у нее была марля на глазах и на губах. Мама не обратила на это внимания, что у нее нет маски. Ну то есть мне врачи все сейчас говорят, что, когда подключают к искусственному дыханию, обязательно должны быть трубка во рту и маска, у нее этого не было. На следующий день, 25-го, в 9-10 примерно они позвонили маме, сказали: «Плохие новости». Мы приехали, и нам уже сказали, что она мертва», — рассказывают члены семьи роженицы. Родные вызвали полицию и отправили тело на независимую судмедэкспертизу. Близкие считают, врачи проявили халатность. Уверяют: до родов Александра была абсолютно здоровой, младенец появился на свет без патологий. В клинике подтвердили: перед госпитализацией пациентка прошла обследование, все анализы показали нормальные результаты. «22 июня 2022 года проведено плановое кесарево сечение в связи с наличием у беременной двух рубцов на матке. Технически операция прошла без особенностей. Поздний послеродовый и послеоперационный период осложнился. Медицинскими работниками центра были приняты неотложные меры. К сожалению, несмотря на принятые меры, зарегистрирован летальный случай. Причина смерти будет известна по результатам патологоанатомического вскрытия», – объяснила Алия Аимбетова, заместитель председателя правления АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» по клинической работе. В медучреждении также сообщили: Минздрав создаст специальную комиссию, в которую войдут независимые эксперты. Она проведет детальное разбирательство и выдаст окончательное заключение. В полиции начали досудебное расследование. «По сообщению Управления полиции Медеуского района, данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. С целью установления точной причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой в рамках производства будет принято окончательное процессуальное решение», – прокомментировала Салтанат Азирбек, официальный представитель ДП Алматы. Родственники умершей также написали заявление в прокуратуру. У Александры остались трое детей.

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