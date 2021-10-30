30 многоквартирных жилых домов появятся в микрорайоне Костаная

Согласно генплану, который приняли в конце прошлого года. Там же более 2000 земельных участков передадут под индивидуальное жилищное строительство. По новому документу исчез и мост, который должен был соединять микрорайон Береке с центром города.

Сегодня Костанай живет по архитектурному паспорту, который был принят в конце 2020 года. Предыдущий ген план был принят в 2009 году, но в связи с высоким темпом строительства его пришлось корректировать. Согласно новому документу основной упор делается на строительство домов в микрорайоне Кунай, Береке, Аэропорт и Юбилейный. Кунай должен занять 1300 гектаров. В первой очереди там будет возведено 30 многоэтажек.

«На сегодняшний день, хочу сказать еще разыгрался конкурс на разработку проектно детальной планировки 2 очереди города Костаная, в том же направлении в Кунае в жилом массиве на площаде 407 га. Там будет предусматриваться в основном наверное многоэтажная застройка»,- рассказывает руководитель отдела архитектуры и градостроительства Гульсара Касыбаева.

Что касается района Аэропорта, то там введено сейчас 38 домов из планируемых 41-го, а в Юбилейном 44 из 47. В этих микрорайонах планируется строительство двух детских садов, но пока неизвестно когда. А в микрорайоне Кунай помимо многоэтажек, будут выделять земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

«Порядка 2000 земельных участков под ИЖС, но эти земельные участки будут предоставляться очередникам и скорее всего по государственной программе. Как и в Костанайском районе, в Заречном были построены по госпрограмме жилые дома одного архитектурного облика»,- говорит Касыбаева.

В новом генплане уделят внимание и ветхому жилью, от него должен избавиться, но Гульсара Касыбаева отмечает, что это дело не одного дня. Процедура сноса старых, аварийных домов и переселение людей в новые для госбюджета затратно, плюс это требует множество согласований. Генеральный план разработан до 2050 года.

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