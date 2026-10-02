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Износ электросетей Костаная достиг 73 процентов: как его планируют снизить

— Сегодня, 09:20
Изображение для новости: Износ электросетей Костаная достиг 73 процентов: как его планируют снизить

pixabay.com


Общий износ электросетей Костаная составляет 73 процента. Благодаря ремонтам и модернизации оборудования в этом году показатель планируют снизить до 70 процентов. Об этом сообщил главный инженер Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» Жаслан Клышев.

В городе заменяют 12 километров воздушных и столько же кабельных линий. Кроме того, модернизируют два распределительных пункта.

По словам Клышева, увеличивать объёмы работ сложно из-за плотной городской застройки. Прокладывать кабели приходится в условиях существующих дорог, асфальта и брусчатки, создавая временные неудобства для жителей.

«Финансы здесь ни при чём, можно и 20 километров запланировать, но мы их просто физически можем не успеть сделать», — отметил главный инженер.

Энергетики стараются минимизировать неудобства при проведении работ. При этом обновление оборудования и линий продолжается ежегодно, чтобы постепенно снижать износ городской электросетевой инфраструктуры.



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