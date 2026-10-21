Гаражи есть, документов нет: костанайцы не могут оформить собственность даже через суд





Владельцы гаражей в кооперативе «Кроликовод» опасаются, что при возможном изъятии участков для государственных нужд часть людей может остаться без гаражей и компенсации. Причина — отсутствие оформленных документов на недвижимость.

Об этом рассказал член правления ПК «Кроликовод» Вадим Цыбин, которому принадлежат несколько гаражей. По его словам, многие владельцы не оформили объекты во время легализации и приватизации, а сейчас сталкиваются с трудностями при попытке получить документы.

«Гараж стоит, здание есть, но во время легализации, приватизации люди не оформили его. И сейчас не дают возможности оформить», — утверждает Цыбин.

По его мнению, отсутствие документов может помешать владельцам подтвердить свои права в случае сноса.

«Сейчас по нашему кооперативу очень много людей хотят оформить, но у них не получается даже через суд это всё сделать», — рассказал он.

Собеседники также сомневаются, что территории всех гаражных кооперативов в перспективе подойдут для жилой застройки. В частности, в районе «Кроликовода», по их словам, расположено много производств, проходит железная дорога, а неподалёку находится взлётная полоса.

Рядом действуют и другие гаражные кооперативы. По оценке Цыбина, в общей сложности речь идёт как минимум о двух тысячах помещений.

Износ электросетей Костаная достиг 73 процентов: как его планируют снизить Общий износ электросетей Костаная составляет 73 процента. Благодаря ремонтам и модернизации оборудования в этом году...

В Костанае автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом: водитель погиб Полиция начала досудебное расследование после ДТП с участием Volkswagen Passat и маршрутного автобуса. По данным...

Сбавить скорость перед камерой не поможет: контроль на трассах Казахстана расширят До конца 2026 года число участков платных дорог с контролем средней скорости в Казахстане увеличится...