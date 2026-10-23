Ремонт за 83 миллиона и новое снаряжение: как работают спасатели Костаная





На водно-спасательной станции Костаная обновили условия для сотрудников и продолжают приобретать технику и оборудование. Корреспонденты «Алау» побывали на станции, где сегодня несут службу 16 человек.

От угольной печки — к электрическому отоплению

Здание станции построили в 1980 году. За десятилетия оно обветшало, и в 2024 году из городского бюджета выделили 83 миллиона тенге на капитальный ремонт.

Здесь заменили крышу, окна и двери, обустроили спальные помещения, кухню, места для отдыха и переодевания. Вместо угольной печки установили электрический котёл. Спустя два года после ремонта здание остаётся в ухоженном состоянии.

По словам руководителя оперативно-спасательного отряда Виктора Шиллера, в этом году подразделение получило новый автомобиль Toyota Hilux. В 2025 году приобрели шесть плавсредств, водолазные костюмы сухого и мокрого типа, а также аппараты на сжатом воздухе — акваланги.

На вызов готовы выехать в любой момент

Спасатели работают сутки через трое, по четыре сотрудника в смене. Незадолго до приезда журналистов водолазы отправились в посёлок Диевка Аулиекольского района на поиски рыбака.

Оборудование подбирают под конкретную задачу. Каждый сотрудник должен знать особенности снаряжения и порядок действий в сложных условиях.

Как пояснил главный спасатель оперативно-спасательного подразделения Костаная Серик Естекбаев, для погружений используют водолазные костюмы. Отдельное снаряжение предназначено для работы во время паводка: в таких гидрокостюмах передвигаются в воде, но не погружаются под неё.

Дефицита специалистов на станции нет. Здесь работают и молодые сотрудники, и спасатели с двадцати- и тридцатилетним стажем. По словам сотрудников, водолазы могут находиться под водой до часа — продолжительность зависит от подготовки и опыта. Для поддержания навыков регулярно проводят тренировочные погружения.

Во время водолазных работ обязанности распределяют, как правило, между тремя сотрудниками. Один погружается, второй обеспечивает его работу с поверхности, третий находится в снаряжении и готов прийти на помощь.

Самые тяжёлые выезды

Работа станции не ограничивается поисковыми операциями. Летом сотрудники патрулируют необорудованные места для купания, осенью и весной предупреждают жителей об опасности тонкого льда. Также обучают работников бассейнов и пляжей оказывать помощь людям на воде.

Однако не каждый выезд заканчивается спасением. Одним из самых тяжёлых случаев Серик Естекбаев назвал гибель знакомого, который отдыхал с друзьями. По его словам, компания не заметила, куда тот ушёл, и мужчина утонул.

«Когда человека знаешь и вытаскиваешь из воды — очень тяжело, грустно», — поделился спасатель.

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