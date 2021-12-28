-30. О погоде в Костанае и области 29 декабря

Ночью и утром на юге области снег. На юге, востоке области низовая метель, туман.

Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 25-30, на севере области 33 мороза, на юге области 15-20 мороза, днем 18-23, на юге области 13 мороза.

В Костанае будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 28-30, днем 20-22 мороза

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