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  3. -30. О погоде в Костанае и области 29 декабря

-30. О погоде в Костанае и области 29 декабря

Фото alau.kz

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Ночью и утром на юге области снег. На юге, востоке области низовая метель, туман.

Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 25-30, на севере области 33 мороза, на юге области 15-20 мороза, днем 18-23, на юге области 13 мороза.

В Костанае будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 28-30, днем 20-22 мороза

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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