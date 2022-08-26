+30. Прогноз погоды в Костанае 27 августа

Ночью 27 августа на севере, востоке, днем в северной половине области кратковременный дождь, гроза.

Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северный, северо-западный 7-12, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, на востоке области 11, днем 27-32, на

северо-востоке области 23 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный 5-10, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 28-30 тепла.

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