В мае 2024 года была задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве и хищении денежных средств граждан. По версии следствия, она обманным путём пыталась завладеть крупной суммой денег, принадлежащей родителям несовершеннолетних моделей. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Используя банковский счёт, открытый на имя индивидуального предпринимателя, для заключения фиктивных договоров, она представлялась официальным представителем турецкого агентства и предлагала жителям Костаная посреднические услуги по организации поездки детей на обучение и участие в конкурсах. На встрече в конференц-зале одного из бизнес-центров Костаная она заявила родителям 10 несовершеннолетних моделей, что берёт на себя обязательства по покупке авиабилетов и бронированию гостиниц в городе Каппадокия, Турция.

Активно агитируя и склоняя родителей к участию в поездке, она обещала существенные скидки на авиаперелёт и проживание в случае группового вылета. Также она озвучила детали поездки, назвала стоимость, передала якобы «контактные данные куратора». Введённые в заблуждение родители перевели на указанный ею счёт по 300 евро за каждого ребёнка.

В результате преступных действий мошенница завладела более 8 млн тенге. Получив деньги, она скрылась. При этом у неё не было намерений исполнять обещания: она не имела лицензии на туристическую деятельность, не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, не состояла в трудовых отношениях с модельными агентствами и не имела полномочий их представлять. По прибытии в Астану пострадавшие поняли, что стали жертвами обмана, и обратились в правоохранительные органы.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив доказательства, признал подсудимую виновной в инкриминируемых ей деяниях. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме. Костанайский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу осуждённой, оставил приговор суда первой инстанции без изменения. Судебный акт вступил в законную силу.

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