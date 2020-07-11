300 миллионов тенге выделят костанайским аптекам

Об этом в своем Instagram аккаунте сообщил аким Костанайской области

«Сегодня встретился с руководителями оптовых фирм и крупных розничных сетей аптек. Приняли решение предоставить аптечной сети финансовую помощь на возвратной основе. Для того уже выделено 300 млн. тенге. Аптеки

должны обеспечить область остродефицитными лекарствами. Это жаропонижающие, противовирусные препараты, а также антибиотики с антикоагулянты. Владельцы аптек смогут возвращать сумму до конца 2020 года. Главное то, что сумма не облагается ставкой вознаграждения. Также глава региона сообщил, что в Костанае созданы мобильные бригады, в составе каждой из которых врач и медицинская сестра. Задача мобильных групп — обслуживать людей, находящихся на амбулаторном лечении, на домашнем карантине, бессимптомных больных, если будут изменения в состоянии, а также будут доставлять бесплатные лекарственные препараты. Мобильные группы будут работать с 8:00 до 00:00 часов. Областным акиматом выделено финансирование на обеспечение транспортом мобильных групп. Такси «Народное» выделяет 12 машин»,- написал аким в своем аккаунте.

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