В Костанае вот-вот приступят к разработке нового генерального плана города. Напомним, раннее градоначальник заявлял, что нынешний документ, который был принят в 2020 году, уже устарел и нуждается в корректировке.

«Соответственно проект детальной планировки будет разрабатываться, я думаю, за счет бюджета можно будет делать мне кажется параллельно, правильно же да? И, план детальной планировки, нужно сделать так все, чтобы завтра соответствовало, чтобы мы не переходили, опять через пять лет генплан не пересматривали», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Марат Жундубаев заявил, что до сентября определится подрядчик, который займется этим проектом. Для разработки нового генплана потребуется около 300 миллионов тенге. И, отметил аким, документ должен быть разработан с перспективой как минимум на будущие 15 лет.

