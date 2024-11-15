Одни будут спасаться от жары, другие — от ливней: что ждёт Казахстан в выходные?





Западный циклон продолжит оказывать влияние на большую часть территории Казахстана в период с 6 по 8 июня. По данным синоптиков, в ряде регионов ожидаются дожди с грозами, шквалистый ветер и град.

Сильные осадки прогнозируются 6–8 июня на западе страны, 6 июня — на крайнем севере и юго-востоке, а 8 июня — на северо-западе Казахстана.

В то же время в начале периода на востоке и в центральных регионах сохранится жаркая и преимущественно сухая погода.

Где будет жарче всего

Дневная температура воздуха на западе составит от +20 до +30 градусов.

На севере ожидается потепление до +28…+35 градусов, в центральных областях столбики термометров поднимутся до +30…+38 градусов.

Самая сильная жара прогнозируется на юге страны — до +35…+40 градусов. На юго-востоке воздух прогреется до +30…+39 градусов.

На востоке Казахстана основной фон температуры составит +30…+37 градусов.

Дожди, грозы и град

Синоптики предупреждают, что вместе с циклоном в регионы придут грозы, порывистый и шквалистый ветер, а местами возможен град.

Жителям рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок и отдыха на природе.

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