Одни будут спасаться от жары, другие — от ливней: что ждёт Казахстан в выходные?

Западный циклон продолжит оказывать влияние на большую часть территории Казахстана в период с 6 по 8 июня. По данным синоптиков, в ряде регионов ожидаются дожди с грозами, шквалистый ветер и град.
Сильные осадки прогнозируются 6–8 июня на западе страны, 6 июня — на крайнем севере и юго-востоке, а 8 июня — на северо-западе Казахстана.
В то же время в начале периода на востоке и в центральных регионах сохранится жаркая и преимущественно сухая погода.
Где будет жарче всего
Дневная температура воздуха на западе составит от +20 до +30 градусов.
На севере ожидается потепление до +28…+35 градусов, в центральных областях столбики термометров поднимутся до +30…+38 градусов.
Самая сильная жара прогнозируется на юге страны — до +35…+40 градусов. На юго-востоке воздух прогреется до +30…+39 градусов.
На востоке Казахстана основной фон температуры составит +30…+37 градусов.
Дожди, грозы и град
Синоптики предупреждают, что вместе с циклоном в регионы придут грозы, порывистый и шквалистый ветер, а местами возможен град.
Жителям рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок и отдыха на природе.
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