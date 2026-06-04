В Казахстане появился Вице-Президент: Токаев подписал пакет конституционных законов





Президент Казахстана подписал пакет конституционных законов, разработанных для реализации положений обновлённой Конституции, принятой 15 марта 2026 года.

Учреждён институт Вице-Президента

Одним из ключевых документов стал Конституционный закон «О Президенте Республики Казахстан». Он определяет правовой статус, полномочия и порядок обеспечения деятельности Президента, а также впервые закрепляет статус Вице-Президента.

Согласно закону, Вице-Президент будет представлять интересы Главы государства при взаимодействии с государственными органами и выполнять поручения Президента.

Курултай станет высшим представительным органом

Также подписан Конституционный закон «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов». Документ определяет порядок формирования и деятельности Курултая, который становится высшим представительным органом страны и будет осуществлять законодательную власть.

Курултай будет состоять из 145 депутатов, избираемых по партийным спискам сроком на пять лет. Председатель органа избирается из числа депутатов, свободно владеющих государственным языком.

Законом предусмотрены широкие полномочия Курултая. В частности, депутаты будут давать согласие на назначение Вице-Президента, Премьер-Министра, судей Конституционного Суда, членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты. Кроме того, Курултай получит право назначать выборы Президента и утверждать отчёты Правительства об исполнении республиканского бюджета.

Создан новый консультативный орган

Ещё одним документом стал Конституционный закон «О Қазақстан Халық Кеңесі». Новый орган определяется как высший консультативный институт, созданный для развития общенационального диалога и участия гражданского общества в формировании внутренней политики.

Қазақстан Халық Кеңесі наделяется правом законодательной инициативы и возможностью инициировать проведение всенародного референдума. В его состав войдут представители этнокультурных объединений, общественных организаций, маслихатов и общественных советов. Срок полномочий совета составит четыре года.

Изменения коснулись статуса столицы

Конституционный закон «О статусе столицы Республики Казахстан» устанавливает правовые, экономические и организационные основы функционирования столицы. Документ разграничивает полномочия маслихата, органов местного самоуправления и акимата, а также закрепляет требования к единому архитектурному облику города и его инфраструктурному развитию.

Обновлены правила административно-территориального устройства

Кроме того, Президент подписал Конституционный закон «Об административно-территориальном устройстве». Документ регулирует вопросы создания, упразднения, учёта, регистрации, переименования административно-территориальных единиц и изменения их границ.

Как отмечается, целью закона является обеспечение рациональной территориальной организации страны для повышения эффективности государственного управления.

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