Вступили в силу новые правила расчёта порогов достаточности пенсионных накоплений





В Казахстане вступило в силу постановление правительства, которым утверждена новая методика расчёта порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, передает informburo.kz

Согласно документу, теперь минимальная сумма средств на индивидуальном пенсионном счёте будет определяться по обновлённой формуле. При расчётах будут учитывать не только необходимый размер будущей пенсии, но и прогнозируемую инфляцию, а также инвестиционный доход.

Новая методика предусматривает, что порог минимальной достаточности не может быть ниже показателя предыдущего года для соответствующей возрастной категории с учётом индексации, превышающей прогнозный уровень инфляции на пять процентных пунктов.

В результате увеличится сумма накоплений, которую необходимо сохранить на пенсионном счёте. Это означает, что объём средств, доступных для досрочного изъятия, может сократиться. При этом возможность использования пенсионных накоплений на покупку жилья или оплату лечения сохраняется.

Обновлённые пороги достаточности на 2026 год Единый накопительный пенсионный фонд должен опубликовать в течение трёх рабочих дней после вступления методики в силу.

В Казахстане появился Вице-Президент: Токаев подписал пакет конституционных законов Президент Казахстана подписал пакет конституционных законов, разработанных для реализации положений обновлённой Конституции, принятой 15 марта...