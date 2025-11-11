Власти Костаная расторгли договор с подрядчиком, который должен был разрабатывать новый генеральный план города. По словам акима областного центра, действующий документ требует корректировки. На эти работы предусмотрено около 300 млн тенге.

По данным акимата, компания, определённая через госзакупки, не соответствовала ожиданиям по компетенциям для столь масштабного проекта. Новый конкурс планируют объявить в январе 2026 года.

Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что на рынке мало организаций, способных качественно выполнить такую работу, и не исключил потребности в дополнительном финансировании:

— «У нас сегодня специалистов-генпланистов немного в стране. У них есть свои требования. С учётом этих требований мы ещё раз всё изучим. Возможно, будем просить дополнительные средства», — сказал он.

Градоначальник подчеркнул ключевую роль документа для развития города на долгий горизонт:

— «Генплан нам нужен как воздух. Чтобы урегулировать все вопросы и видеть перспективу на 15–20 лет, как того требует законодательство. Это очень большая работа, и когда начнём её, мы пригласим всех заинтересованных», — отметил Жундубаев.

