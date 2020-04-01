300 млн тенге потратят на строительство надземного пешеходного перехода в Костанае

В Костанае планируется строительство надземного пешеходного перехода на проспекте Абая. А другая надземка строительство, которой было начато в прошлом году начнет функционировать уже в этом месяце, передает alau.kz

Костанайских автолюбителей и пешеходов ждут перемены. Самая первая, это введение в эксплуатацию надземного пешеходного перехода на проспекте Назарбаева, между торговым центром и Дворцом молодежи. Работы над его возведением начались еще в августе прошлого года и планировалось, что он будет готов к концу 2019 года. Но работы затянулись.

«В том году мы планировали к концу года, но мы поменяли сам облицовочный материал и из-за увеличились сами сроки строительно-монтажных работ. Этот материал, которым на сегодняшний день ведутся работы — травертин. С ним работы гораздо больше», — рассказал заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата г.Костанай Нуралы Есергепов.

Нуралы Есергепов указал, что необходимость в таком переходе возникла из-за большой интенсивности движения на проспекте. Похожая ситуация сложилась и на другом проспекте — Абая. Там, при въезде в город тоже запланировано строительство надземного пешеходного перехода, правда не в этом году.

«То что к строительно монтажным работам приступим в этом году, это не факт еще. Это будет потому что проект готовый имеется, в наличии он есть. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация, которая прошла госэкспертизу. Получено положительное заключение госэкспертизы. Направлена бюджетная заявка на выделение денежных средств», — пояснил Нуралы Есергепов.

Как отметили в отделе ЖКХ на новый переход требуется 300 млн тенге. Это стоимость после госэкспертизы. Уже когда конкурс будет, там делают скидку определенную. Но проект еще не профинансирован. Причём начать строительство надземки нужно в течение трех лет, иначе придется заново делать ПСД и проходить госэкспертизу.

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