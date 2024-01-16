За пассажиров автобусов взялись полицейские

300 пьяных пассажиров общественного транспорта выявили полицейские за пять дней, сообщает Polisia.kz.

Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие “Перевозчик” завершилось в Казахстане. Основной акцент был направлен на профилактику правонарушений в общественных транспортах, таких как нецензурная брань, мусор, проезд в нетрезвом виде и курение, для обеспечения безопасности водителей и пассажиров.

Так, за пять дней операции полицейскими выявлено более тысячи административных правонарушений, в том числе два умышленных повреждения чужого имущества, распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде – 325, курение в неустановленных местах – 90, в том числе водителями автобусов – 27, 51 факт мелкого хулиганства, загрязнение мест общего пользования – 359, приставание в автобусах и на остановках – 431.

К примеру, пьяных пассажиров, не реагировавших на замечания других людей, задержали в Щучинске и Таразе.

Мужчины в обоих случаях устроили дебош в маршрутных автобусах. В отношении каждого из них составлен адмпротокол за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Также в Павлодарской области стражи порядка привлекли к ответственности пассажира, выбросившего мусор из окна автобуса. За грязнее мест общего пользования в отношении нарушителя составлен административный протокол.

Сотрудниками полиции в ходе рейдов проведено порядка тысячи негласных проверок работы общественного транспорта, в результате них выявлено 337 нарушений. Отметим, во время операции было задействовано более 4,6 тысяч сотрудников органов внутренних дел. В мероприятии принимали участие представители местных исполнительных органов и общественность.

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