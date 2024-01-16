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За пассажиров автобусов взялись полицейские

Фотография для новости 300 пьяных пассажиров общественного транспорта выявили полицейские за пять дней

pixabay.com

300 пьяных пассажиров общественного транспорта выявили полицейские за пять дней, сообщает Polisia.kz.

Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие “Перевозчик” завершилось в Казахстане. Основной акцент был направлен на профилактику правонарушений в общественных транспортах, таких как нецензурная брань, мусор, проезд в нетрезвом виде и курение, для обеспечения безопасности водителей и пассажиров.

Так, за пять дней операции полицейскими выявлено более тысячи административных правонарушений, в том числе два умышленных повреждения чужого имущества, распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде – 325, курение в неустановленных местах – 90, в том числе водителями автобусов – 27, 51 факт мелкого хулиганства, загрязнение мест общего пользования – 359, приставание в автобусах и на остановках – 431.

К примеру, пьяных пассажиров, не реагировавших на замечания других людей, задержали в Щучинске и Таразе.

Мужчины в обоих случаях устроили дебош в маршрутных автобусах. В отношении каждого из них составлен адмпротокол за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Также в Павлодарской области стражи порядка привлекли к ответственности пассажира, выбросившего мусор из окна автобуса. За грязнее мест общего пользования в отношении нарушителя составлен административный протокол.

Сотрудниками полиции в ходе рейдов проведено порядка тысячи негласных проверок работы общественного транспорта, в результате них выявлено 337 нарушений. Отметим, во время операции было задействовано более 4,6 тысяч сотрудников органов внутренних дел. В мероприятии принимали участие представители местных исполнительных органов и общественность.

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