300 штук еще не хватает. В больницы региона спонсорами были закуплены 70 кислородных концентраторов

Силами спонсоров для больницы региона были закуплены и переданы сегодня 70 кислородных концентраторов. Однако медицинские учреждения региона по-прежнему испытывают потребность в 300 кислородных аппаратах, передает alau.kz
На сегодняшний день на балансе медицинских организаций имеется 250 кислородных концентраторов. Сегодня за счет спонсоров компании «ERG» прибыли 70 концентраторов производства Турции и США.
Эти аппараты будут распределены между медицинскими учреждениями региона, которые между тем продолжают испытывать потребность в такого рода оборудовании. Больницам не хватает 300 кислородных концентраторов. Об этом рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения Ерболат Доспанов. Также Ерболат Доспанов рассказал о внедрении кислородной сети в больницах.
«Из местного бюджета области выделены средства для проведения кислородной сети. Это будет централизованная кислородная сеть в 4-х крупных медицинских организациях. Это Костанайская областная больница, Костанайская городская больница, тубдиспансер города Тобыл и Рудненская городская больница»,- сообщил заместитель руководителя.
Согласно озвученным данным в рамках сети все палаты перечисленных больниц будут обеспечены кислородом и к каждому пациенту будет подведена кислородная сеть.
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