300 тысяч на подарки. Чего ждут и что дарят костанайцы на Новый год?

Традиционно кроме подготовки новогоднего стола, в этот праздник особое место занимают и подарки. Детям, внукам, родственникам и друзьям с особым трепетом выбирают костанайцы самые нужные сувениры и полезные вещицы. Наши корреспонденты узнали у жителей города, чем в этом году они будут удивлять своих близких, и сколько они готовы потратить на подарки.

СКОЛЬКО ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПОТРАТИТЬ НА ПОДАРКИ И КАКОЙ ПОДАРОК ХОТЕЛИ БЫ ПОЛУЧИТЬ?

«Я бы хотел потратить на подарки тысяч 300, а вот в подарок хотел получить ноутбук игровой».

«Вообще ничего не собираюсь ничего дарить никому. Я думаю, что сейчас самое важное, чтобы все были здоровы и никто не болел».

«Уже купила, внуку подарок купила сотовый телефон. Обошелся он конечно в 60 тысяч. Мы вот идем покупать. Ну и сыну купили кое-что. Какой бы сама хотела получить? Я любой подарок получила бы, я люблю подарки. Пусть даже мелочь, но приятно».

«Подарки какие? все что можем, то и дарим. Что получается, то и делаем. Самое главное здоровья и счастья в новом году. А сам бы, я хотел еще раз в роддом сходить, у меня три девчонки, я бы хотел и пацана».

«Одному человеку я уже купил подарок. Остальным еще нет. На какую определенную сумму подрок купить это конечно сложный разговор. Потому, что любой подарок зависит от любой цены. А какой бы я хотел подарок получить это, чтобы родные были живы, и семья была рядом».

«Я уже купил. Получается около 10 тысяч. Ну, это такие простые подарки. Братику купил и друзьям. А сам бы я хотел получить, ну мне без разницы если честно. Что хотят пусть дарят».

«Я купила свое сестренке одежду, с аниме, потому, что она очень любит аниме. Купила ее за 3000 тенге. Маме хочу купить браслет из хрусталя, я видела его он стоит 6000, планирую его. Брату купила парфюм, он стоит 3500. А в подарок я бы хотела получить одежу, я очень люблю новую одежду покупать, покупаю когда зарабатываю много денег».

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