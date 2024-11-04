Следить за подучетными лицами в Костанае планируют с помощью смарт часов. С таким предложением выступили сотрудники прокуратуры города.

В Костанае сегодня числится 458 подучетных лиц. Это осужденные, которым назначено наказание, не связанное с изоляцией от общества и те, кто освободился из мест лишения свободы. «У нас не так давно подучетный гражданин, условно назовем его «Ч», зная, что после проверки по месту жительства со стороны службы пробации его ничего не останавливает, он может спокойно покинуть жилье. Понимая, что проверив его единожды, повторной проверки уже не будет, он покинул свой дом, пришел к своей знакомой и после совершил убийство», — говорит заместитель прокурора Костаная Ерлан Басмурзин.

Ерлан Басмурзин отмечает, сейчас правоохранители обходят квартиры подучётников. Но, по мнению прокурора, этого недостаточно, и контроль за такими лицами должен быть круглосуточным. Для этого они предлагают закупить смарт часы

«Для правоохранителей очень удобно. Участковый инспектор может скачать приложение на свой телефон, и мониторить. Все уведомления будут поступать автоматизировано. Если снять устройство, будет поступать сигнал на мобильный телефон участкового или инспектора службы пробации», — объяснил зампрокурора Костаная.

Стоимость 1 шт таких часов — 300 тысяч тенге. По данным городской прокуратуры таких нужно закупить 500 штук.

«Я думаю, что этот вариант очень хороший. Единственное, сумма, которая потребуется 150 миллионов тенге. Для нас это пока большая сумма. Я предлагаю пока в пилотном проекте опробовать. Мы сейчас посчитаем сколько мы сможем выделить. Мы за то, чтобы у нас было снижение преступности и правонарушений», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Марат Жундубаев отметил, что в городском акимате сначала просчитают, сможет ли бюджет осилить такие затраты. Для начала аким предлагает закупить меньшее количество часов, чтобы оценить их эффективность.

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