300 военнообязанных призывают на сборы в авиационные части

В воинских частях Сил воздушной обороны начинаются воинские сборы с военнообязанными.

В этом году на сборы призовут более 300 казахстанцев, находящихся в запасе и ранее проходивших воинскую службу в рядах Сил воздушной обороны Вооружённых сил РК, сообщает пресс-служба Минобороны РК, передает informburo.kz

Такие сборы проводят ежегодно. Среди участников сборов – офицерский, сержантский и рядовой состав. Сборы пройдут в Алматы, в Карагандинской и Жетысуской областях и продлятся с августа по октябрь.

Военнообязанные будут изучать современные виды вооружения и техники войск противовоздушной обороны, средств связи, а также пройдут переучивание на цифровые радиолокационные станции и современные зенитные ракетные комплексы.

«Целью сборов является повышение уровня подготовки войск к выполнению задач по своему предназначению, мобилизационной готовности Вооружённых сил. В воинских частях резервисты будут совершенствовать военные знания», – рассказал командир воинской части полковник Александр Бородулин.

В Минобороны напомнили, что за призванными на период сборов сохраняется место работы, занимаемая должность с выплатой средней месячной заработной платы за счёт республиканского бюджета. Военнообязанных обеспечивают всеми видами довольствия. По завершении сборов военнослужащие запаса сдадут экзамены и зачёты для подтверждения квалификации.

Сборы проводятся в городе Алматы, в Карагандинской и Жетысуской областях и продлятся с августа по октябрь.

Сборы проводятся в Алматы, в Карагандинской и Жетысуской областях и продлятся с августа по октябрь / Фото с сайта Минобороны РК

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