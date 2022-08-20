300 военнообязанных призывают на сборы в авиационные части

Сборы военнообязанных / Фото с сайта Минобороны РК
В воинских частях Сил воздушной обороны начинаются воинские сборы с военнообязанными.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
В этом году на сборы призовут более 300 казахстанцев, находящихся в запасе и ранее проходивших воинскую службу в рядах Сил воздушной обороны Вооружённых сил РК, сообщает пресс-служба Минобороны РК, передает informburo.kz
Такие сборы проводят ежегодно. Среди участников сборов – офицерский, сержантский и рядовой состав. Сборы пройдут в Алматы, в Карагандинской и Жетысуской областях и продлятся с августа по октябрь.
Военнообязанные будут изучать современные виды вооружения и техники войск противовоздушной обороны, средств связи, а также пройдут переучивание на цифровые радиолокационные станции и современные зенитные ракетные комплексы.
«Целью сборов является повышение уровня подготовки войск к выполнению задач по своему предназначению, мобилизационной готовности Вооружённых сил. В воинских частях резервисты будут совершенствовать военные знания», – рассказал командир воинской части полковник Александр Бородулин.
В Минобороны напомнили, что за призванными на период сборов сохраняется место работы, занимаемая должность с выплатой средней месячной заработной платы за счёт республиканского бюджета. Военнообязанных обеспечивают всеми видами довольствия. По завершении сборов военнослужащие запаса сдадут экзамены и зачёты для подтверждения квалификации.
Сборы проводятся в городе Алматы, в Карагандинской и Жетысуской областях и продлятся с августа по октябрь.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: