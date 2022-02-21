В Книгу рекордов Гиннесса хочет попасть мальчик из Костаная

Девятилетний Дима Бондарь приступил к очередной тренировке. Он выполняет скручивания.

Но не стандартные 15-20 раз за один подход, и даже не 50, а 3250 раз. При этом он не испытывает дискомфорта и физической усталости ни во время выполнения, ни после.

Дима говорит, что ему это не сложно. На 3250 скручиваний у него уходит полтора часа без перерыва. Что ребенок активный и тянется к спорту, его родители начали замечать еще в очень раннем возрасте. Сейчас Дима занимается гимнастикой и дзюдо, а также в оборудованном домашнем спорт зале. От любых других стандартных упражнений устает так же, как и все дети, а вот качать пресс готов часами.

«Это начало проявляться у него удивительным образом еще в 1,5 года. Он сидел еще в детском стульчике для кормления. Опирался, если вы помните как выглядит детский стульчик, он опирался на ручки и вставал, делал уголок. Нас это действительно забавляло. Мы смеялись как бы, а ему это придавало уверенности, задора. И он стал все чаще и чаще делать. Но посмеялись, поудивлялись и забыли», — говорит папа спортсмена Александр Бондарь.

Какой-то специальной цели поставить рекорд, говорит отец юного спортсмена, не было. Дима еще два года назад уже мог сделать тысячу скручиваний за один подход без перерыва. Потом нашел в интернете информацию о мальчике-рекордсмене, выполняющем 2085 повторений за один подход, и побил его рекорд. Сейчас же семья ищет информацию, можно ли результат Димы считать рекордом, и есть ли у него шанс попасть в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса.

«Вот это главный вопрос д нас. Мы не знаем что это. Может есть какие-то детские рекорды ,может есть какие-то взрослые рекорды. Может быть есть техническая какая-то особенная, разная по которой засчитываются рекорды или не засчитывают, вообще не в курсе, ничего не знаем, хотели бы узнать», — делится Александр.

А пока родители ищут информацию и людей, которые смогут им помочь выйти на представителей Книги, Дима делится своей главной мечтой.

«Моя мечта попасть в Книгу рекордов Гиннесса и я буду тренироваться, чтобы попасть в нее», — поделился юный спортсмен.

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