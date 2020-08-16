Прогноз погоды 17 августа в Костанайской области

17 августа в Костанайской области будет облачно, дождь, гроза, шквал, возможен град. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха +8…+13, на юге области +16. Днем +20…+25, на западе +17.
В Костанае дождь, гроза. Ночью +10…+12, днем +20…+22 градусов.
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COVID-2019 в Казахстане
102696 - зарегистрированно
81558 - выздоровевших
1269 - летальных случаев
3241 - в Костанайской области