Бизнес по соседству с квартирами: какие правила могут пересмотреть в Казахстане

Вице-министр промышленности и строительства Рахымжан Исакулов прокомментировал возможность усиления требований к коммерческим объектам, расположенным в жилых домах. Об этом он сообщил в ответе на депутатский запрос, передаёт Zakon.kz.
По словам вице-министра, действующее законодательство уже предусматривает санитарные нормы и требования к эксплуатации таких объектов. Однако дальнейшая проработка вопросов требует совместных решений заинтересованных государственных органов с учётом строительных и санитарных норм.
Исакулов уточнил, что Министерство промышленности и строительства регулирует эту сферу только в части строительных норм.
Ведомство готово предоставить свою площадку для обсуждения, провести совместно с автором запроса ревизию законодательства и принять участие в подготовке предложений.
«Полагаем возможным с вашим участием провести ревизию законодательства и проработать концептуальный подход к решению данных вопросов», — отметил вице-министр.
Какие именно требования могут изменить, в приведённом ответе не уточняется.
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