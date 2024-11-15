«TikTok-менталитет» и поведение молодёжи: на что обратил внимание Токаев





Президент подчеркнул возрастающую роль цифровизации и новых технологий. По его мнению, способность осваивать их и внедрять собственные разработки становится ключевым фактором конкурентоспособности экономик стран Содружества.

Токаев предложил организовать обмен опытом в разработке стратегий искусственного интеллекта, законодательства и мер государственной поддержки. К этой работе планируется привлечь научные центры, университеты, компании и стартапы.

Также президент предложил провести в первом квартале 2027 года в Астане специальный форум с участием специалистов по ИИ под эгидой СНГ.

Отдельное внимание глава государства уделил культурно-гуманитарному сотрудничеству. Он напомнил, что по инициативе Казахстана принято заявление глав государств СНГ о развитии сотрудничества в области культуры и учреждён Форум волонтёров СНГ. Впервые он прошёл в Астане в августе этого года.

По словам Токаева, понятие волонтёрства закреплено в новой Конституции Казахстана. Президент также призвал поддержать деятельность Международной организации по русскому языку, отметив его значение для образовательных, научных и человеческих связей. При этом он подчеркнул необходимость бережного отношения к языковому и культурному многообразию стран СНГ.

Говоря о молодёжи, Токаев назвал чтение основой образования, здравого мышления и гармоничного развития.

— Принципиально важно поддерживать интерес молодежи к чтению – это основа образования, здравого мышления и гармоничного развития, что критически важно в условиях интернет-диктатуры, породившей такое явление, как TikTok-менталитет молодежи и ее соответствующее поведение, — заявил президент.

Он напомнил, что в Казахстане учреждён Национальный день книги и реализуется проект «100 читаемых книг». Развивая эту идею, глава государства предложил создать «Золотой библиотечный фонд СНГ», включив в него выдающиеся литературные произведения народов Содружества.

Фонд можно было бы разместить в Президентской библиотеке, строительство которой завершится в Астане в середине 2027 года. Проект, по предложению Токаева, мог бы включать профессиональные переводы произведений и создание общедоступной цифровой библиотеки.