Дом, квартира и несколько машин без доходов: чьё имущество может вызвать вопросы у налоговой





Имущество казахстанцев может вызвать вопросы у налоговых органов, если сведения о покупках не соответствуют данным об источниках доходов. Об этом 9 октября на брифинге рассказал вице-министр финансов Асет Турысов, передаёт Zakon.kz.

Журналисты спросили, сопоставляются ли уже доходы и расходы граждан и что происходит, если человек не может объяснить выявленное расхождение.

«Например, если у тебя есть дом, квартира, 5-6 автомобилей, ты их купил за последние 2-3 года, но у тебя нет никаких источников доходов, нет зарплаты, конечно, соответствующие вопросы будут», — пояснил Турысов.

По его словам, система Smart Data Finance внедрена около двух лет назад. В ней уже существуют цифровые профили физических и юридических лиц. Налоговые органы направляли уведомления по автомобилям и недвижимости, а при возникновении вопросов проводили необходимую работу в соответствии с законодательством.

Информация перепроверяется в рамках налоговых циклов с учётом сроков подачи отчётности. Как отметил вице-министр, порядок запроса данных у граждан и бизнеса существовал и ранее.

Турысов также сообщил, что использование больших данных позволит заранее информировать граждан о сведениях, которыми располагает система. Это должно помочь избежать повторного заполнения деклараций и объяснять, как сформировалась сумма налога, указанная в уведомлении.

По словам вице-министра, законодательством предусмотрены конкретные меры для случаев, когда человек не может подтвердить источник доходов. Однако сами меры он не перечислил, уточнив, что подробнее о них могут рассказать представители Комитета государственных доходов.

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