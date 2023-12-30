31 декабря в Казахстане завершится действие моратория на проверки бизнеса. Чего ждать предпринимателям?

С 1 января 2020 года в Казахстане начал действовать 3-летний мораторий на проведение проверок малого и среднего бизнеса.

Однако, по поручению Президента, мораторий продлили еще на год, и в итоге через несколько дней, 31 декабря, он заканчивается. В палате предпринимателей Костанайской области отмечают, что эти 4 года без проверок положительно сказались на работе бизнеса в регионе.

«Прежде всего это действительно позволило предпринимателям, такого сектора как микробизнес, малый бизнес, заняться своей предпринимательской деятельностью без вмешательства государственных органов. Но необходимо учитывать что мораторий этот был не на все случаи, то есть что-то влечет угрозу жизни, безопасности, здоровью населения, то проверки можно было проводить», — говорит заместитель директора палаты предпринимателей Костанайской области Ренат Давлетпаев.

Во время действия моратория крупный бизнес все же проверяли. Однако и его представители, к примеру, одной из птицефабрик нашего региона, отмечают положительную роль отсутствия проверок. По мнению Кайрата Маишева, хозяйственный бизнесмен должен был воспользоваться этой возможностью, чтобы наладить дела в бизнесе.

«Есть два момента, мы понимаем, что есть предприниматели, которые хотят и думают на перспективу, задумываются о том, что сегодня нет проверок. Это не возможность расслабиться, а улучшиться, подтянуть все вопросы. Конечно, есть такая категория предпринимателей, которая и не задумалась, но я рекомендую внимательно вернуться к этому вопросу, потому государство не может вечно приходить на помощь и вводить еще один мораторий», — говорит директор ТОО «Жас канат 2006» Кайрат Маишев.

При этом, как отмечают в палате предпринимателей Костанайской области, за эти 4 года в Казахстане была серьезно пересмотрена система проверок бизнеса. К 2024 году будет запущена автоматизированная системы госконтроля и надзора, которая позволит сократить плановые проверки бизнеса в два раза, сфокусировав внимание правоохранительных органов только на проблемных субъектах. Такой автоматизированный подход позволит назначать проверки без человеческого участия, а в результате плановые проверки бизнеса сократятся в 2 раза, отмечают специалисты

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