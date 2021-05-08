31 казахстанец умер от коронавируса за последние сутки

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 8 мая, сообщает zakon.kz.
На 8 мая лечение от КВИ продолжают получать 42 695 человек (42 188 КВИ+ и 507 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 656 пациент, на амбулаторном уровне – 28 039 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 803 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 174 пациентов,
• на аппарате ИВЛ – 106 пациентов.
За последние сутки еще 31 казахстанец умер от коронавируса. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3889 случаев с летальным исходом.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19
На 6 мая 2021 года зарегистрировано 119 новых случаев заболевания. Выздоровело 83 человека.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших — 53 519, случаев с летальным исходом — 829, всего выздоровели – 52 183 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области