31 казахстанец умер от коронавируса за последние сутки

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 8 мая, сообщает zakon.kz.

На 8 мая лечение от КВИ продолжают получать 42 695 человек (42 188 КВИ+ и 507 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 656 пациент, на амбулаторном уровне – 28 039 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 803 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 174 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 106 пациентов.

За последние сутки еще 31 казахстанец умер от коронавируса. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3889 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 6 мая 2021 года зарегистрировано 119 новых случаев заболевания. Выздоровело 83 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших — 53 519, случаев с летальным исходом — 829, всего выздоровели – 52 183 человек.

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