317 семей получили продуктовые наборы в Костанайской области

В рамках реализации партийного проекта «Бақытты отбасы», инициированного партией «Аманат», в честь празднования «Наурыз мейрамы» в Костанайской области 317 малообеспеченных семей, получающие АСП, являющиеся многодетными и воспитывающие детей с инвалидностью получили продуктовые наборы, сообщает пресс-служба акима Костанайской области.

Аким области Архимед Мухамбетов лично посетил несколько семей из данной категории, поздравил с праздником Наурыз и вручил продуктовые наборы.

Одна из семей, которую посетил глава региона, семья Анны Пинежской, является многодетной и воспитывает ребенка с инвалидностью. Анна сама воспитывает 5 детей и помощь в виде продуктовых корзин считает полезной и благодарна за такое внимание оказанное ее семье.

Также, аким области вручил продуктовые корзины многодетным семьям Деріпсәлі Қаламқас которые воспитывают 4 детей и семье Шакировой Жанат награжденной подвеской «Алтын алқа» на воспитании которой находятся 5 несовершеннолетних детей. Кроме того, посещены другие семьи области.

В продуктовые наборы входят продукты первой необходимости в том числе мука, сахар, подсолнечное масло, чай, крупы, макаронные изделия и другие.

Кроме того в рамках данного проекта предпринимателями и сельхозтоваропроизводителями, партийцами области поддержана инициатива оказания помощи нуждающимся семьям по проведению ремонтных работ, обеспечению продуктами питания, необходимым запасом угля и дров, погашению долгов и восстановлению предоставления коммунальных услуг, установка датчиков угарного газа.

С начала реализации программы помощь оказана порядка 21 тыс. семье области. Работа в данном направлении будет продолжена.

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