31 марта в Костанайской области установят 10 постов пропуска

Сегодня аким Костанайской области провёл экстренное заседание штаба по недопущению возникновения и распространения коронавируса.

В ходе заседания штаба глава области заслушал доклады руководителей ответственных государственных органов.

Проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

По итогам совещания принято решение усилить меры по недопущения коронавирусной инфекции.

Также с 22.00 31 марта ввести ограничение въезда на территорию Костанайской области с выставлением 10 постов пропуска.

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