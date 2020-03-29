31 марта в Костанайской области установят 10 постов пропуска

Сегодня аким Костанайской области провёл экстренное заседание штаба по недопущению возникновения и распространения коронавируса.
В ходе заседания штаба глава области заслушал доклады руководителей ответственных государственных органов.
Проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.
По итогам совещания принято решение усилить меры по недопущения коронавирусной инфекции.
Также с 22.00 31 марта ввести ограничение въезда на территорию Костанайской области с выставлением 10 постов пропуска.
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