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32 новых случая коронавируса зарегистрировали в Казахстане

Еще 32 случая коронавируса зафиксированы в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Акмолинская область — 13,
Алматы — 1,
Кызылординская область — 7,
Западно-Казахстанская область — 2,
Атырауская область — 3,
Карагандинская область — 2,
Шымкент — 4.

Таким образом, число больных COVID-19 в стране достигло 759.

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