33 долгостроя в Костанае планируют завершить до конца года

В областном центре сегодня есть 43 многоэтажных дома, которые остаются незавершенными. Так называемые долгострои. Это дома в микрорайоне Аэропорт, в Кунае, и в микрорайоне Береке. Больше всего недостроенных домов в микрорайоне Кунай, там их сразу 20.

Сроки по их завершению постоянно срываются, строительством там занимаются 4 подрядные организации. Но, как отметил аким Костаная, до конца года 11 многоэтажек планируется ввести в эксплуатацию.

«Сегодня строительство идет к сожалению, с очень низкими темпамии. Мы предполагаем, что будут срываться сроки утвержденного графика. ТОО «Эра сервис» 2 дома. Тоже микрорайон Кунай, в 21 квартале, там два дома, один сдаем в марте, другой в апреле. Ранее, по этим домам расторгли договор с другой компанией, взысканы все гарантии и обеспечение выполнения договоров»,- говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

Еще десять многоэтажек в Кунае планируют достроить в 2024 году. Марат Жундубаев отмечает, что стоимость части долгостроев пересчитали. Еще в 2021 году строительство некоторых жилых домов в Костанае приостановили из-за резкого роста цен на стройматериалы. Подрядчик уже сменился. А сейчас, например, в микрорайоне аэропорт проводят корректировку ПСД, чтобы приступить к работам. Планируется, что дом № 45/1 в Аэропорту сдадут уже в первой половине года, а два оставшихся достроят лишь к концу года.

«По аэропорту корректировка будет в начале марта. И по погодным условиям, если потепление будет, то мы начнем и в этом году реализуем. 45/2 в первом полугодии, а остальные два дома уже во втором полугодии. В корректировке вопрос был только»,- говорит руководитель подрядной организации Адилбек Каримов.

Многие подрядные организации, которые занимаются строительством домов в Костанае, не местные. Аким области просит обратить на них пристальное внимание, так как по его словам, практика показывает, что сложности с проектами жилищного строительства возникают именно с иногородними подрядчиками. Глава региона также призвал вести жёсткий контроль за соблюдением плана работ, штрафуя за каждый факт отставания от графика.

«Вот к таким, кто крупные объемы выиграл, прям пошаговый, каждонедельный график, и смотреть надо, технический надзор должен быть профессиональный. Не так, чтобы они наняли сами, поставьте самых опытных, принципиальных людей, которые бы следили за качеством работ»,- отмечает глава региона Кумар Аксакалов.

По информации акимата Костаная, до конца года 33 дома из числа долгостроев планируется завершить. Кумар Аксакалов поручил этот вопрос держать на постоянном контроле городскому акимату и управлению строительства.

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