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-33 градуса. Информация для школьников и их родителей

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Информацию распространил отдел образования акимата Костаная.

В областном центре -33 градуса.

Уроки для учащихся с 0 по 11 классы первой смены пройдут дистанционною

В Рудном -30 градусов.

Отменены уроки для школьников с 0 по 11 классы 1 и 2 смены.

Обучение пройдет дистанционно.

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