-33 градуса. Обширный антициклон обусловит морозную погоду

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Обширный антициклон обусловит ясную морозную погоду в большинстве областей Казахстана. Прогноз погоды на ближайшие тря дня озвучили синоптики Казгидромета.
Лишь на западе и юго-востоке страны ожидается неустойчивая погода.
Пройдут осадки в виде снега, усилится ветер с метелью.
Основной температурный фон на севере, востоке и в центре ночью 25-33, днем 15-23 мороза, на юге и юго-востоке ночью 5-15, днем 2-7 мороза, а на западе ночью до 8-18 мороза, днем до 3-15 мороза.
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