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33 казахстанца скончались от коронавируса и пневмонии

tj.sputniknews.ru

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Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 17 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 17 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 716 человек (46 116 КВИ+ и 6 600 КВИ-), из них:

  • в стационарах находится 9 050 пациентов,
  • на амбулаторном уровне – 43 666 пациентов.

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Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 632 пациента,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента,
  • на аппарате ИВЛ – 107 пациентов.

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