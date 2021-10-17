33 казахстанца скончались от коронавируса и пневмонии

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 17 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 17 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 716 человек (46 116 КВИ+ и 6 600 КВИ-), из них:

в стационарах находится 9 050 пациентов,

на амбулаторном уровне – 43 666 пациентов.



Читайте также: Костанайская область вернулась в «красную» зону

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 632 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента,

на аппарате ИВЛ – 107 пациентов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.