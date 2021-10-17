33 казахстанца скончались от коронавируса и пневмонии

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Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 17 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.
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На 17 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 716 человек (46 116 КВИ+ и 6 600 КВИ-), из них:
- в стационарах находится 9 050 пациентов,
- на амбулаторном уровне – 43 666 пациентов.
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Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 632 пациента,
- в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента,
- на аппарате ИВЛ – 107 пациентов.
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