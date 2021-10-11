33-летняя женщина разбилась при прыжке с тарзанки в Караганде

Молодая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, во время прыжка с тарзанки в Караганде, сообщает zakon.kz.

33-летняя женщина прыгнула с высоты 25 метров с тарзанки, установленной на крыше гостиницы «Созвездие», и на большой скорости ударилась о бетонное строение на земле. В больницу женщина попала в крайне тяжелом состоянии.

В экстренном порядке пациентка была прооперирована. Выполнена трепанация черепа, удаление гематомы. Несмотря на проводимые лечебные мероприятия, пациентка скончалась, — сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

По информации местного Telegram-канала, осиротели двое детей и овдовел муж. Также семья воспитывала мальчика — родственника, у которого скончалась мама. Погибшая, не раздумывая, взяла мальчика в свою семью на воспитание.

Возбуждено уголовное дело. Хозяин аттракциона и работники, которые крепят страховочный пояс клиентам и проводят инструктаж, дают показания следователю. Почему длина троса не была рассчитана на расстояние от крыши до земли, предстоит выяснить следствию.

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