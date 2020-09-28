USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Прогноз погоды на 29 сентября в Костанае и области

Прогноз погоды на 29 сентября в Костанае и области

Vinkmag ad

29 сентября в Костанайской области ожидается погода без осадков, местами туман. Ветер северный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на севере области -2. Днем +14…+19 градусов.

В Костанае осадков не будет. Ночью +2…+4 градуса, днем +16…+18.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для потребления табачных изделий
Следующая новость

17 миллионов тенге взыскано с должников за четыре дня в Костанайской области