Прогноз погоды на 29 сентября в Костанае и области

29 сентября в Костанайской области ожидается погода без осадков, местами туман. Ветер северный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на севере области -2. Днем +14…+19 градусов.

В Костанае осадков не будет. Ночью +2…+4 градуса, днем +16…+18.

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