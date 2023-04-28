34 удара ножом. За совершение убийства назначено наказание жителю Костанайской области

Преступление было совершено в декабре 2022 года в пригороде Лисаковска.

Согласно материалам дела, рассмотренного в уголовном спецсуде региона, житель города приехал к другу и коллеге, с которым они вместе работали в карьере, в гости в поселок Октябрьский, пообщаться и выпить.

Но, на третьей бутылке водки гость стал оскорблять жену хозяина, опрокинул кухонный стол, стал размахивать ножом. Хозяин, пытался его остановить, но, в итоге, выхватил нож и нанес им 34 удара.

Подсудимый в суде сразу признал свою вину, раскаялся, заявлял, что сам шокирован произошедшим. Просил прощения у жены и матери убитого. Признал все их иски на компенсацию материального ущерба и морального вреда.

С учетом всего вышеперечисленного, а также наличия малолетних детей, отсутствие судимостей и того, что убитый проявил в его отношении противоправные действия, суд назначил мужчине 10 лет лишения свободы в колонии с максимальным режимом безопасности. Также удовлетворены все иски на общую сумму более 5 млн тенге. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.