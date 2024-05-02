345 домов для людей, которые лишились жилья из-за паводка построят в Костанайской области

В палате предпринимателей Костанайской области обсудили, как в регионе будет строиться жилье для пострадавших от паводка. По официальным данным, решено, что в регионе будет построено 345 новых домов, 70 из которых возведут в южном регионе.

«Сейчас начнем, в течение лета мы должны отстроить. Это большой объем работы, строители хорошо восприняли, эти три фирмы БК строй, Соколов Рудстрой, Корчинский, едут в самый отдаленный поселок Тауыш будут там строить, приступаем к этой работе», — Сайлаубек Ещанов, председатель Костанайского областного Маслихата.

Здесь же сообщили, что построенные новые дома будут площадью 80 кв. метров. По расчетам областного акимата, первоначально их стоимость была 22 млн тенге, после дополнительных расчетов эта сумма увеличилась до 29,5 млн тенге. Но сами строители сделали свою смету, и стоимость одного дома выросла до 33,5 млн тенге. Чтобы уложиться в бюджетные деньги, решено, что местная исполнительная власть поможет с организацией питания строителей и логистическими вопросами по доставке стройматериалов.

«Если 33 млн 577 тыс. они заложили, если убрать оттуда транспортировку, убрать проживание, питание и в принципе в этот бюджет они должны уложиться и — это был один из основных наших вопросов», — Данияр Кузенбаев, директор Палаты предпринимателей Костанайской области.

При этом, как отметили в палате предпринимателей, строительные компании уже приступили к работе. Правда, пока только на юге региона. Ведь сдать дома в эксплуатацию они должны в течение двух месяцев.

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