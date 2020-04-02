35 автомобилям отказано во въезде в Костанайскую область

В пресс-службе ДП Костанайской области отмечают, что количество нарушений режима ЧП снижается

За вчерашний день выявлено 12 правонарушений по режиму ЧП. Из них 10 за отсутствие в магазинах масок, перчаток и антисетпиков, 2 факта за нарушения домашнего карантина.С начала режима ЧП — с 16 марта 2020 года — выявлено 250 административных нарушений, в том числе 8 за нарушение домашнего карантина.

В настоящее время на блокпостах несут службу 52 полицейских и 17 медицинских работников, которые оснащены необходимыми средствами защиты.

По состоянию на сегодняшний день через блокпосты пропущено 1324 автомашины (218 легковых и 922 грузовых) и 577 человек. Отказано во въезде 35 автомобилям. Все они хотели приехать в гости и по свои делам. Согласно Постановлению Главного ГСВ по Костанайской области они попадают под запрет на въезд на территорию области.

За время несения службы, лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию не выявлено. Жалоб со стороны водителей и пассажиров в адрес работы постов не поступало.

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