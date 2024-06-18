35-градусная жара вернётся. Прогноз погоды для жителей Костанайской области

В Костанайской области жаркие дни сменятся на прохладные. Это связано с прохождением холодного атмосферного фронта. Температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов. Надолго ли это?

Местные синоптики описывают нынешнюю погоду в Костанайской области как аномально теплую. Температура воздуха с начала июня превышает климатическую норму на 3-4 градуса. Пока самый жаркий день был зафиксирован вчера 16 июня в Костанае, — это + 36 градусов по Цельсию. Такая погода, по словам синоптиков, обусловлена тем, что в начале месяца в регион из Средней Азии поступили жаркие, сухие воздушные массы. И задержались.

«С севера к нам начнут поступать более холодные воздушные массы. Температура понизится ночью до +12+17. Днем до +20+25. На юге области будет сохраняться сильная жара до +35. Но, это понижение кратковременное», — сообщила начальник отдела метеопрогнозов КФ «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

Уже к 20 июня потоки поменяются с северных на юго-западные направления и принесут снова жаркие дни. В целом, по словам Антонины Шибаршиной, на этой неделе в северной части области пройдут дожди ливневого характера, это также спровоцирует повышение температуры воздуха до +35. Но и это не надолго.

«Вторая половина недели ожидается неустойчивая погода. Температурный фон будет стремиться к климатической норме, а в отдельные дни будет ниже климатической нормы. Это связано с влиянием северо-западных циклонов, и прохождением холодных атмосферных фронтов», — рассказала синоптик.

К выходным 22-23 июня температура воздуха незначительно понизится, по прогнозам, будет в пределах +25. А в южной части области будет сохраняться высокая пожарная опасность. А вот, что касается июля, то во второй месяц лета синоптики обещают много осадков, в виде проливных дождей.

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