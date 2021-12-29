-35 градусов. О погоде с 30 декабря — 1 января

Антициклон принесет сильные морозы.



Обширный антициклон из районов Черного моря будет оказывать влияние на большую часть Казахстана, в связи с чем ожидается погода без осадков, а также морозы до 35 градусов на северо-западе, севере, центре и востоке страны. 30 декабря в Восточно-Казахстанской области снег, ночью на северо-востоке сильный снег с метелью. 31 декабря на западе, а 1 января на юге, юго-востоке страны пройдут осадки (снег, дождь).

По республике ожидаются туманы, усиление ветра 15-20 м/с, на юго-востоке и востоке республики порывы 23-28 м/с, в Алакольском районе Алматинской области 30 м/с и более.

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