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+35 градусов. Объявлено штормовое предупреждение

Фото:elements.envato.com

В Костанае будет ясно, без осадков, ветер 9-14 м/с.

Температура ночью 11-13 градусов тепла, днём 30-32 градуса тепла, местами +35 градусов.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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