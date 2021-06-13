+35 градусов. Объявлено штормовое предупреждение

В Костанае будет ясно, без осадков, ветер 9-14 м/с.

Температура ночью 11-13 градусов тепла, днём 30-32 градуса тепла, местами +35 градусов.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

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