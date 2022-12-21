-35 градусов. Резкие скачки температуры ожидаются в ближайшие три дня

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В ближайшие трое суток на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.
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Атлантический циклон, с большими запасами тепла и влаги, принесет с собой снег, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, юге, юго-востоке страны – гололед.
Лишь на западе и юге страны, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, ожидается погода преимущественно без осадков.
Быстрая смена синоптических процессов вызовет резкие скачки, а именно колебание температуры воздуха на севере, востоке и в центре страны с понижением в ночь 23 декабря до 20-35 градусов мороза, а уже ночью 24 декабря повысится до 5-20 мороза.
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