35 иностранных авто на штрафстоянке. В Костанае полицейские прокомментировали ситуацию с задержанием автомобилей

По данным МВД на территории области находится почти 8000 транспортных средств с российскими номерами, которые сняты с учёта в РФ.

«МВД проанализировало ситуацию на дорогах нашей страны в части правонарушений, ДТП с участием иностранных транспортных средств. После чего был направлен запрос в РФ и получен ответ со списками о снятых с учёта авто и ввезённых в Казахстан,-сообщил на брифинге замначальника МПС ДП области Виталий Цой.

Как было сказано сегодня на брифинге, согласно Закона владельцы транспортных средств обязаны зарегистрировать авто в уполномоченных органах в течение 10 рабочих дней после приобретения. В случае невыполнения требований у водителей наступает административная ответственность. Это влечёт за собой штраф в размере 10 МРП или 29170 тенге.

«Поэтому полиция работает в данном направлении с водителями данных средств и привлекает к ответственности за нарушение данной статьи. Автомобили задерживают и отправляют на штрафстоянку. Владелец авто должен заплатить штраф и предьявить документы на автомобиль зарегистрированный на территории РК. Водитель, грубо говоря, получает «кота в мешке», покупая этот автомобиль за пределами страны. У него нет никакой информации: стоит ли обременение в виде залога, в аресте или числится в угоне. Я считаю, что любой нормальный человек, который приобретает автомашину, должен понимать, что автомобиль — это средство повышенной опасности. Он должен узаконить, то есть зарегистрировать транспортное средство»,-сообщил Виталий Цой.

За два дня в Костанайской области составлено 35 административных протоколов. Авто задержаны и находятся на штрафстоянке.

За 10 месяцев этого года в Костанайской области было совершено 83 ДТП с участием иностранных автомобилей, 18 человек погибло и 107 получили ранения. По вине водителя иностранного транспортного средства произошло 60 аварий, в которых погибло 14 человек. Каждое пятое ДТП в области совершено с участием таких авто.

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