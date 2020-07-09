35-летний мужчина пострадал в результате ДТП в Костанае

Внедорожник и легковой автомобиль столкнулись в центре Костаная. Пострадал человек. Обе машины оказались сильно повреждены, одна из них перевернулась.

ДТП произошло 8 июля на пересечении проспекта Назарбаева с улицей Баймагамбетова. Видеозапись с места происшествия прислали нам в редакцию очевидцы. Как сообщили нам в пресс-службе департамента полиции региона, около 15:00 часов на перекрёстке столкнулись внедорожник BMW и Ваз- 21124. 35-летний водитель иномарки был доставлен в больницу. По данным полиции он получил ушибы головы и колена.

Причины аварии и виновность в столкновении её участников выясняется.

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