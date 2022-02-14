35 наездов на детей совершено водителями в Костанайской области — ДП

В регионе с 14 по 23 февраля проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность детей на дорогах». Мероприятие проводится для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и закрепления у детей навыков, связанных с безопасным поведением на улицах. Об этом рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП области Виталий Цой.

В прошлом году территории области зарегистрировано 71 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 7 детей погибло и 70 получили ранения. Водителями совершено 35 наездов на несовершеннолетних, где 1 ребенок погиб и 36 получили ранения. В этом году произошло 1 ДТП с участием несовершеннолетнего. 24 января в поселке Аулиеколь 30-летний водитель, управляя автомашиной «Форд», не справился с управлением. Автомашина выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной Фольксваген.

В результате ДТП пострадала девочка, которая была госпитализирована в детскую областную больницу. В период проведения операции стражами порядка будет проводится разъяснительная работа по безопасному поведению детей на дорогах в общеобразовательных учебных заведениях и усилен контроль за перевозкой детей на транспорте.

Кроме того, совместно с представителями дорожных и коммунальных служб будет обследовано состояние улично – дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах расположения дошкольных учреждений и школ.

Полицейские отмечают, что водителям согласно п. 22.7.2 ПДД запрещается перевозить детей до 12 лет при отсутствии специального детского удерживающего устройства или иных средств позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. Также полиция советует родителям школьников самим сопровождать в школу и другие учебные заведения. При отсутствии такой возможности тщательно инструктировать ребенка о поведении на дорогах.

«Переходить улицу нужно только в освещенных местах. Перед нерегулируемым пешеходным переходом ребенок должен убедиться, что водители транспортных средств его видят и пропускают. Только после этого начинать переходить улицу. Помните, что соблюдение элементарных норм безопасности и ПДД поможет сохранить жизнь наших детей», — подчеркнул В. Цой.

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