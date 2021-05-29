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+35. О погоде в Костанае и области 30 мая

Фото:elements.envato.com

Днем 30 мая в Костанайской области местами ожидаются гроза, сильная жара до 35 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем местами 15-20 м/с.

В Костанае ожидается температура ночью +17, днём +33 градуса.

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