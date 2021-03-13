35 тысяч человек вернулись из-за границы в Костанайскую область

В Костанайскую область за последние 30 лет вернулись 35 тысяч наших соотечественников. Большинство из них сегодня активно развивают регион. Открывают свое дело, работают в сфере культуры, обучают школьников и студентов. Многие из них решили вернуться на историческую родину после призыва Елбасы. Об этом говорится в сюжете телеканала «Астана», сообщает Tengrinews.kz.
Почти половина репатриантов живут в городе Рудном. «30 лет назад в Рудном не было ни одной казахской школы. Сегодня их целых три. IT-деятельность в Аркалыке полностью поддерживают наши соотечественники, вернувшиеся из Китая. А в Рудном у нас также внедрены передовые технологии под названием «Хиташи». Их внедрили и поддерживают наши братья, прибывшие из Узбекистана», — говорит глава областного фронт-офиса фонда «Отандастар» Назира Жаримбетова.
«Хорошие результаты для региона принесли программы «Мәдени мұра» и «Рухани жаңғыру». Также важными событиями стали возвращение на родину черепа Кейки батыра и строительство нового мавзолея в нашем регионе. К тому же реконструирован и включен в список святых мест мавзолей Ибрая Алтынсарина», — заявил руководитель управления культуры акимата Костанайской области Ерлан Калмаков.
«Большинство вернувшихся работают в социальной сфере, обучают людей, изучают различные науки. Многие уходят в журналистику, культуру или искусство. Есть и те, кто открывает свое дело, конечно же, не без помощи государства», — отметил историк и журналист Кыдырбек Хиысхан.
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