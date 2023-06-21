35 тысяч в один руки. Вступило в силу постановление правительства по утверждению максимальных размеров земельных участков

В Казахстане вступило в силу постановление правительства по утверждению максимальных размеров земельных участков сельхозназначения, которые могут находиться на праве землепользования в одних руках.

То есть, согласно документу, крестьянские и фермерские хозяйства теперь могут владеть только 35-ю тысячами гектаров, а юридические лица — не более 51 тысячи га.

«У нас нет таких, что в одних руках миллион гектар, но отрабатываем весь механизм. Проверяли все. Скажем так, крупных землепользователей на пример того, что используют они землю или нет и так далее. Здесь местным исполнительным органам нужно на заметку, то есть они выдают земельные участки, они должны смотреть у того собственника, который покупает, не будет ли у него превышен лимит», — говорит руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель Костанайской области Кайрат Оспанов.

Помимо этого, как отмечают в ведомстве, законодательно сейчас пытаются решить проблему нехватки пастбищ в сельской местности. В конце весны, отмечают специалисты, официально введен запрет на предоставление в частную собственность и землепользование пастбищ, которые входят в План по управлению пастбищами села.

«В соответствии плану управления пастбищами. Было такое предложение , чтобы каждый населенный округ составил план зависимости от количества проживающих людей, скота количества и поэтому могут определить, сколько нужно земли вокруг поселка в радиусе 15 км он может себе эти участки застолбить», — сообщил Кайрат Оспанов.

Подобные планы в Костанайской области, как отмечают специалисты, уже разработаны. Если какие-то земли сельхозтоваропроизводителей входят в этот план, то сельские акиматы теперь смогут официально договариваться с агробизнесменами, чтобы вернуть их для нужд сельских жителей. Но при этом акиматы должны будут либо предоставить предпринимателям равнозначный участок в другом месте, либо выкупить его у них.

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