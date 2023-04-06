35 жилых домов подтоплено в селе Карасуского района

В селе Карамырза продолжаются противопаводковые мероприятия. Выставлены два круглосуточных поста наблюдения для мониторинга состояния и уровня воды в реке Тюнтюгур. Сотрудники департамента совместно с сельчанами и местными исполнительными органами производит заготовку мешкотары с инертными материалами. Организованы подворовые обходы и профилактические беседы с населением.

За прошедшие сутки в Карасуском районе на реке Тюнтюгур уровень воды поднялся на 23 см. В течение 6-7 часов вода прибыла в село Карамырза и к 24:00 спровоцировала очередной подъем уровня воды в селе. В результате произошло дальнейшее подтопление жилых домов и дворовых территорий. На данный момент в селе Карамырза подтоплено 35 жилых домов и 60 подворий. В соседнем селе Молодежное подтоплен один жилой дом. Жертв и пострадавших нет.

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Спасатели экстренно эвакуировали население из зоны затопления. По собственному желанию 23 человека разместились у родственников, проживающих на соседних улицах.

Задействованы силы средства ДЧС в количестве 25 человек личного состава, 6 единиц техники, 3 единицы плавсредств и 14 мотопомп.

Паводковая обстановка на контроле.

Как сообщалось ранее, вечером 4 апреля селе Железнодорожное в шести двухквартирных домах была отведена и откачана талая вода. 33 жителя вернулись в свои дома. В этот же день в 23.00 завершены работы по откачке воды с погребов жилых домов в объеме 5 тысяч кубических метров.

Всего за прошедшие сутки было выкачено более 53 тыс. куб. метров воды, уложено 400 штук мешков с инертным материалом.

Продолжаются работы по откачке воды с насосной станции с. Железнодорожное для восстановления подачи пресной воды населению.

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